رغم اعتراض ألمانيا .. "الرحلة" تحسم صحة هدف اليابان في إسبانيا!

لقطة أثارت الجدل في مونديال قطر

واحدة من أهم اللقطات في كأس العالم، عندما سجلت اليابان في شباك إسبانيا، أمس، الخميس، في كأس العالم، وسط شكوك مستمرة حول صحة هذا الهدف.

الفريق الياباني انتصر على إسبانيا بهدفين مقابل هدف، في عودة درامية حققها الفريق الآسيوي وجعلته يتصدر ترتيب المجموعة ويضع خصمه بالمركز الثاني، ويقصي ألمانيا من دور المجموعات.

وفي الدقيقة 51 سجلت اليابان الهدف الثاني عبر اللاعب أو تاناكا، من خلال عرضية أرسلها له كارو ميتوما في لعبة مثيرة للجدل يُعتقد أن الكرة فيها قد خرجت من الملعب.

وأظهرت بعض اللقطات خروج الكرة بالكامل، مما أثار غضب ألمانيا وجماهيرها، لأن انتصار اليابان تسبب في خروج المانشافت من المونديال رغم الفوز على كوستاريكا 4/2.

ولكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية حسمت الجدل تمامًا، بعدما أكدت صحة الهدف الثاني لليابان بفضل رقاقة إلكترونية موجودة في كرة "الرحلة" الخاصة بكأس العالم، والتي أكدت عدم عبور الكرة للخط بكامل محيطها، وتبقي أجزاء صغيرة جدًا منها داخل الملعب ولكنها ليست ملامسة للأرض.

Le deuxième but du Japon face à l’Espagne a été validé grâce à la puce électronique située au cœur du ballon.



Ce capteur envoie 500 données par seconde à la VAR et permet de situer précisément le ballon dans l’espace.



(@lequipe) pic.twitter.com/Ea6ntAV7j5 — Actu Foot (@ActuFoot_) December 2, 2022

وجاء ذلك بفضل المستشعر الموجود بالكرة، والذي يرسل مئات البيانات إلى غرفة تقنية الفيديو لتحديد موقع الكرة بدقة على الأرض وفي الفضاء.

واحتلت اليابان صدارة المجموعة الخامسة بـ6 نقاط لتتأهل لمواجهة كرواتيا بدور الـ16، بينما جاءت إسبانيا بالمركز الثاني لتلعب ضد المغرب.