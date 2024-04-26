رغم استمرار تشافي .. برشلونة يدخل في محادثات جدية مع بديله!

نتائجه المبهرة تدفع النادي للتمسك به

ربما أعلن برشلونة قراره النهائي باستمرار المدرب تشافي هيرنانديز، ولكن هذا القرار لن يمنعه من التفكير جديًا في البديل المستقبلي له بالفريق.

النادي الكتالوني أعلن أمس، الخميس، أن تشافي تراجع عن قراره بالرحيل، وسيبقى مع الفريق حتى نهاية عقده في 2025، بعد العديد من الأنباء حول قدوم هانز فليك وتوماس توخيل ورافائيل ماركيز لخلافته.

صحيفة "as" الإسبانية، تحدثت عن حالة ماركيز على وجه التحديد، حيث لفت الأسطورة المكسيكية الأنظار بسبب مستوياته المبهرة مع الفريق الثاني لبرشلونة، واحتلاله المركز الثاني خلف ديبورتيفو لاكورونيا بدوري الدرجة الثالثة.

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ماركيز شعر لفترة أنه كان على وشك تولي المهمة خلفًا لتشافي، وكان متحمسًا للخطوة، ولكن مع استمرار الأخير، سيكون عليه النظر جديًا في مستقبله في كتالونيا، لأن عقده الحالي ينتهي هذا الصيف، بوجود العديد من العروض المقدمة له للحصول على خدماته خارج برشلونة.

ومن المقرر أن يتحدث جوان لابورتا رئيس النادي مع ماركيز خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك لإقناعه بالبقاء لمدة عام واحد، لحرص النادي على استمراره كبديل قوي لتشافي إذا لزم الأمر.

وأما بالنسبة لصيف عام 2025 عندما ينتهي عقد تشافي، ستكون كل الخيارات مفتوحة سواء بالاعتماد على ماركيز، أو الاتجاه إلى أحد الأسماء الكبيرة مثل يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي أعلن رحيله مؤخرًا، أو لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، وكذلك ميكيل أرتيتا الذي يقود ثورة آرسنال في الدوري الإنجليزي.