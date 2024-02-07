فيديو | بعد رغبة اللاعب بالرحيل .. جماهير الاتحاد تقول كلمتها في صراع كريم بنزيما وجاياردو

جماهير الاتحاد تتفاعل مع أزمة كريم بنزيما في الاتحاد..

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منذ انضمامه إلى نادي الاتحاد السعودي في صيف 2023، وعلاقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع الأجهزة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، غير جيدة على الإطلاق.

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بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، دخل في صدام مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، والذي تم إقالته بشكل رسمي، قبل أن يصطدم مع المدرب الحالي، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وبالتزامن مع هذا الصدام.. أكد أكثر من مسؤول حالي وسابق في نادي الشباب السعودي، على أن المهاجم الفرنسي، كان يريد الرحيل عن العميد الاتحادي والانضمام إلى قلعة الليوث، في الميركاتو الشتوي "يناير 2024".

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ومن ناحيتهم.. قال جمهور الاتحاد "كلمتهم"، في الصراع المشتعل بين بنزيما وجاياردو؛ وذلك خلال حضورهم مباراة الفريق الأول أمام الطائي، المؤجلة من الجولة 19 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ حسب ما نقله الإعلامي الرياضي منار شاهين.

شاهين نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يظهر جماهير الاتحاد الحاضرة في مباراة الفريق أمام الطائي؛ وهي تغني وتردد اسم كريم بنزيما، الغائب أساسًا عن اللقاء.

جدير بالذكر أن بنزيما، انضم إلى صفوف الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد، وفي عقد لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2026.

SHAHID