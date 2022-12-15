رعب وانهيار واستفادة .. هل ستتغير خريطة منافسة دوري روشن؟

دوري روشن قد ينقلب رأسًا على عقب

عاد دوري روشن من جديد بعد توقف دام 60 يومًا، ولكن يبدو أن هناك مستجدات طالت الأندية، التي قد تُغير خريطة المنافسة بالبطولة خلال الفترة المقبلة، يجب علينا مناقشتها.

الوضع الآن هو تصدر نادي الشباب لترتيب دوري روشن، والنصر والاتحاد يلاحقه، والهلال يحاول العودة مجددًا للمنافسة بقوة على صدارة الترتيب في ظل احتلاله المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

Shahid

الشباب والرعب من سيناريو الاتحاد

في موسم 2021-2022 كان الاتحاد الأقرب لتحقيق الدوري السعودي للمحترفين، ولكن الأمور انقلبت رأسًا على عقب، بعدما توقفت منافسات البطولة لفترة بسبب ارتباطات المنتخب السعودي.

وبعد عودة الدوري واجه الاتحاد فريق نادي الهلال الذي كان ينافسه على صدارة ترتيب الدوري، ليخسر أمامه ويبدأ في الانهيار، ويفقد الكثير من النقاط، ومن ثم خسر لقب الدوري في الأمتار الأخيرة.

الشباب يخشى من تكرار هذا السيناريو في دوري روشن للمحترفين الموسم الحالي، لأن أي نقطة سيُهدرها سيدفع ثمنها غاليًا، مثلما حدث مع الاتحاد الموسم الماضي.

انهيار الهلال واستفادة النصر والاتحاد

هناك جانب آخر كان ملحوظًا خلال فترة التوقف الدولية السابقة، وهي استعدادات الأندية خلال فترة التوقف التي دامت 60 يومًا كما ذكرنا من قبل.

الهلال كانت تدريباته عشوائية، لأن كل أسبوع تقريبًا الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق، كان يفاجئنا بنظام جديد في التدريب، مما تسبب في انهيار اللياقة البدنية للاعبي الفريق.

وظهر هذا الأمر فعليًا في المباريات الودية، التي قدم فيها الزعيم مستوى باهت ونتائج غير جيدة بالمرة، تسببت في قلق كبير بين جماهير الفريق الأزرق.

وعلى الجانب الآخر، قام النصر بتنظيم معسكرًا في الإمارات، استعدادًا لعودة الدوري، وظهر لاعبيه بمستوى جيد، خلال ودية ألميريا الإسباني، على الرغم من انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

Shahid

ونفس الأمر بالنسبة لنادي الاتحاد، الذي أقام معسكرًا في دبي، وخاض العديد من المباريات التي ظهر فيها بشكل طيب.