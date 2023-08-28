رعب في الاتحاد .. صفقة محمد صلاح قد تتحول إلى الهلال

أكبر مفاجأة في صفقة محمد صلاح

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وضع مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، على رأس أولوياتهم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

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وحسب آخر التقارير، يجهز العميد الاتحادي، عرضًا بقيمة 150 مليون يورو؛ لتقديمه إلى ليفربول، مقابل الحصول على توقيع صلاح، الذي سيتقاضى من ناحيته، راتبًا سنويًا يقترب من الـ200 مليون يورو، حال تمت الصفقة.

ووفقًا للإعلامي الرياضي بن جاكوبس، يصر نادي الاتحاد، على حسم صفقة النجم المصري البالغ من العمر 31 سنة، في الميركاتو الصيفي الحالي، وعدم الانتظار حتى صيف 2024.

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وكشف بن جاكوبس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الإثنين، عن عدم امتلاك الاتحاد، أي "ضمانات" على أنه سيكون النادي المفضل للتعاقد مع محمد صلاح، في الصيف القادم.

وأعلن الإعلامي الرياضي الشهير، إمكانية انتقال صلاح، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في صيف 2024؛ إذا لم ينضم إلى العميد الاتحادي، الآن.

جدير بالذكر أن نجم ليفربول، كان أحد خيارات الهلال، في الصيف الحالي؛ بعد ضياع صفقة الأسطورة الأجنتينية ليونيل ميسي، قبل أن تتجه إدارة الزعيم، إلى حسم التعاقد مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

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