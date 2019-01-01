رسميًا | لوبيتيجي يعود للعمل من بوابة إشبيلية

مدرب ريال مدريد السابق عاد للتدريب في الليجا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن إشبيلية رسميًا تعاقده مع المدرب جولين لوبيتيجي لقيادته فنيًا بدءً من الموسم القادم.

كان المدرب الإسباني قد خسر مقعده في تدريب منتخب إسبانيا قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بأيام قليلة نتيجة إعلانه اتفاقه مع ريال مدريد على تولي مهمة تدريبه موسم 2018-2019.

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وقد قاد لوبيتيجي الريال بالفعل في الموسم الماضي، لكنه أقيل في أكتوبر 2018 لسوء الأداء والنتائج، وحل بدلًا منه سانتياجو سولاري ثم زين الدين زيدان.

إشبيلية أعلن توقيع المدرب على عقد يمتد لـ3 سنوات قادمة، ليخلف خواكين كاباروس الذي عينه النادي في مارس الماضي خلفًا للمدرب المقال بابلو ماشين.