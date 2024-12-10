تعديل للمرة الثانية .. الاتحاد الإسباني يحسم جدل الموعد الجديد لمواجهة فالنسيا وريال مدريد

متى تجرى المباراة؟

حسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم الجدل المثار بشأن الموعد النهائي لمباراة ريال مدريد وفالنسيا المؤجلة من الجولة 12 بالليجا؛ بسبب إعصار دانا الذي ضرب البلاد، وخلّف دمارًا كبيرًا.

وكانت رابطة الليجا قد حددت يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 موعدًا للمباراة، المؤجلة من 2 نوفمبر الماضي، لكن اتحاد اللاعبين "رفض الموعد بسبب تزامنه مع فترة الراحة المعتمدة".

وأعلن الاتحاد الإسباني، في بيان رسمي، تعديل موعد المباراة لتجرى في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025 - بتوقيت إسبانيا - نظرًا لتحديد الفترة بين 23 ديسمبر و2 يناير كإجازة للراحة بمناسبة عيد الميلاد.

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ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، من 11 انتصارًا و3 تعادلات وخسارتين، بفارق نقطتين خلف برشلونة الذي خاض مباراة أكثر.

وحال فوز الفريق الملكي على فالنسيا في المباراة المؤجلة، فإنه سيعتلي صدارة الترتيب، ما لم يفقد نقاطًا أخرى أكثر من البارسا في مباريات الشهر الجاري.

في المقابل، يحتل نادي فالنسيا المركز 19 في جدول ترتيب الليجا برصيد 10 نقاط (من انتصارين و4 تعادلات و8 هزائم)، ويحتاج إلى الخروج بنتيجة إيجابية، من أجل تحسين موقعه.