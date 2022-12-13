رسميًا.. فيفا يعلن الموعد النهائي لحفل جوائز الأفضل 2022

جول العربي
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FIFA THE BESTGetty Images
فيفا الأفضلكأس العالمكريم بنزيما

تعرف على موعد حفل جوائز الأفضل 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الموعد الرسمي لحفل جوائز الأفضل "the best" لعام 2022، في عدة فئات.

وكان المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قد توج بهذه الجائزة الموسم الماضي.

وأصدر فيفا بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن خلاله إقامة حفل جوائز الأفضل "The Best" يوم 27 فبراير عام 2023.

ويقدم الفيفا جوائز كثيرة في عدة فئات أبرزها أفضل لاعب في العالم، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب والتشكيل المثالي للعام.

بالإضافة إلى جوائز أخرى مثل اللعب النظيف وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وأفضل لاعبة في العالم.

ومن المتوقع أن ينافس النجم الفرنسي كريم بنزيما، بقوة على لقب هذه الجائزة بعد تألقه الكبير خلال الموسم الماضي مع فريقه ريال مدريد، وفوزه بجائزة الكرة الذهبية.

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 74574فرنسا، 2018
  • 53660ألمانيا، 2014
  • 101558إسبانيا، 2010
  • 36792إيطاليا، 2006
266584 الأصوات
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