رسميًا.. برشلونة يجدد عقد جوهرته خوفًا من مطامع كبار أوروبا!

برشلونة يعلن تجديد عقد نجمه الشاب...

أعلن نادي برشلونة، مساء اليوم الجمعة وبشكل رسمي تجديد عقد لاعبه الشاب مارك كاسادو، لمدة أربع سنوات حتى صيف 2028.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الكتالوني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تغريدة فيها صورة كاسادو، وكتب عليها: " مارك كاسادو 2028، صنع في لامسيا".

المدافع صاحب الـ 20 عامًا، وقائد فريق الشباب مع برشلونة، خاض أربعة مباريات مع الفريق الأول، في الموسم الماضي مع البلوجرانا، شارك فيهم لمدة 35 دقيقة.

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وكان عقد كاسادو ينتهي مع برشلونة، بنهاية شهر يونيو الحالي، إلا أن اللاعب قرر الاستمرار مع الفريق الكتالوني، وتجديد عقده لمدة أربعة سنوات، بعد اهتمام هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فليك تابع فريق الشباب، في الفترة الماضية وأبدى اهتمامه ببعض اللاعبين، خاصة بعد النقاش مع رافاييل ماركيز، المدير الفني لفريق الشباب.