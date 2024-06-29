رسميًا.. برشلونة يتخلص من كابوسه في سوق الانتقالات!

برشلونة يتخلص من مدافعه في الميركاتو الصيفي...

أعلن نادي ايندهوفن، تعاقد وبشكل دائم مع سيرجينو ديست، قادمًا من صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقضى اللاعب الأمريكي، الموسم الماضي معارًا في صفوف ايندهوفن، قبل أن يحول الفريق الهولندي، الصفقة إلى انتقال دائم حتى صيف 2028، كما أعلن برشلونة في بيانه، حصوله على نسبة من بيع اللاعب في المستقبل.

وتعرض ديست إلى إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي بنهاية الموسم الماضي، مما تسبب في صداع يؤرق إدارة برشلونة، التي كانت تستهدف بيع اللاعب والتخلص منه، ولكنها كانت تخشى أن تمنع الإصابة حدوث هذا الأمر.

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وكان ديست، قد انضم إلى برشلونة في صيف 2020 قادمًا من صفوف أياكس، ولكن اللاعب لم يحصل على فرصة للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق الكتالوني، وخرج على سبيل الإعارة إلى ميلان، ثم ايندهوفن.

جدير بالذكر أن اللاعب الأمريكي صاحب الـ 21 عامًا، شارك في الموسم الماضي في 37 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل هدفين وصناعة سبعة آخرين.