رسميًا.. الإعلان عن الفريق الجديد لـ”ميسينيو”

حسم الجدل حول مستقبل موهبة البرازيل...

أعلن نادي تشيلسي، تعاقده مع الموهبة البرازيلية إستيفاو ويليان قادما من صفوف نادي بالميراس البرازيلي، بعد اهتمام أكثر من فريق من كبار الأندية الأوروبية بالتعاقد معه.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب البرازيلي، إلى صفوف تشيلسي، في الصيف المقبل عندما يكمل عامه الثامن عشر.

وقدم إستيفاو، مستويات مميزة مع بالميراس، إذ يتميز بقدرة عالية على المراوغة وسرعة عالية، مما جعل البعض يشببه بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، واهتم أكثر من فريق بالتعاقد معه وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يكشف النادي الإنجليزي، في بيانه الرسمي أي تفاصيل مالية عن الصفقة، إلا أنه وبحسب التقارير الصحفية فإن انضمام إستيفاو إلى قلعة ستامفورد بريدج، كلف خزائن تشيلسي 60 مليون يورو تقريبًا.

وشارك اللاعب صاحب الـ 17 عامًا، مع بالميراس في 10 مباريات بالدوري البرازيلي، نجح خلالهم في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما، كما سجل أيضًا في كأس البرازيل، وكوبا ليبرتادوريس.