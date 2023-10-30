رسميًا .. ياسين بونو يتفوق على كريم بنزيما في ترتيب الكرة الذهبية 2023

حارس الهلال جاء في مركز متقدم على مهاجم الاتحاد في اختيارات "فرانس فوتبول" للأفضل في عام 2023

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كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الإثنين، عن مركزي ثنائي دوري روشن السعودي الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد، والمغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال، في ترتيب الكرة الذهبية للأفضل خلال العام الجاري 2023.

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الحفل من المقرر أن ينطلق في تمام الساعة العاشرة من مساء الليلة، بتوقيت السعودية، في العاصمة الفرنسية "باريس".

وجاء بنزيما في المركز الـ16 ضمن قائمة الـ30 الأفضل في العالم، بعدما نجح في تسجيل 31 هدفًا وصناعة ستة آخرين سواء مع ناديه السابق ريال مدريد أو الحالي العميد السعودي.

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وتوج "الحكومة" أيضًا بعدد من الألقاب مع النادي الإسباني خلال العام، فحصد كأس الملك، كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

لكن تفوق على محترف النادي الجداوي، نظيره المغربي ياسين بونو فاحتل المركز الـ13 في القائمة بعدما خاض عامًا رائعًا على المستوى الدولي بالوصول لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 مع منتخب بلاده، وكذلك قاد ناديه السابق إشبيلية للتتويج بالدوري الأوروبي في يونيو الماضي.

يذكر أن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة العام الحالي تضم ميسي (إنتر ميامي الأمريكي)، إرلينج هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي).

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