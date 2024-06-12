رسميًا | بعد وعوده للجماهير .. استبعاد أحد المرشحين المحتملين من انتخابات رئاسة الأهلي

ثنائي فقط يتسابق على رئاسة الأهلي بعد استبعاد ثالث..

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا موقف مرشحيه في الانتخابات المقبلة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية.

سباق رئاسة قلعة الكؤوس تقدم له الثلاثي خالد العيسى؛ الرئيس الحالي للنادي، والثنائي أحمد جنة وأحمد الحصيني.

لكن قررت لجنة الانتخابات رسميًا استبعاد الحصيني وفقًا للفقرة (13/4) والمادة (21)، والتي تنص على "استبعاد أي مرشح لا يمتلك أي خبرة في المناصب التنفيذية والقيادية كأن يكون على سبيل المثال وليس الحصر رئيسًا لمجلس إدارة أو رئيسًا تنفيذيًا أو عضوًا منتدبًا أو مديرًا عامًا على أن يقدم ما يثبت ذلك بموجب مشهد صادر عن مرجعه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان الحصيني قد تم استبعاده من الانتخابات الماضية، وقتما كان مترشحًا على منصب نائب الرئيس في قائمة عبدالعزيز البلادي.

يأتي هذا الاستبعاد بعد الوعود التي خرج بها الحصيني مؤخرًا للجماهير بإنشاء منصة خاصة لهم، للمشاركة في اختيار الصفقات الجديدة للفريق.

يذكر أنه من المقرر أن تُجرى الانتخابات في 20 من يونيو الجاري، لاختيار خليفة خالد العيسى أو ربما فوزه في الانتخابات من جديد بعدما فاز بها بالتزكية في العام الماضي.