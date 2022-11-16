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رسميًا.. نجم ريال مدريد يطيح بمهاجم فرنسا من كأس العالم!

علي سمير
10:23 ص غرينتش+2 16‏/11‏/2022
Nkunku Francia
بعدما تسبب في إصابته بالتدريبات

ضربة قوية تعرض لها المنتخب الفرنسي قبل انطلاق بطولة كأس العالم، بحرمانه من أحد أهم لاعبيه واستبعاده بشكل رسمي من المسابقة.

كريستوفر نكونكو تعرض لضربة قوية في تدريبات الديوك، أمس، الثلاثاء، بعد تدخل عنيف من إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد.

وهو ما أدى إلى تأكد غياب اللاعب عن المونديال، وفقًا لما كشف عنه الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال الحساب الرسمي للديوك:"بعد تعرضه للإصابة في التدريبات، نعرب عن كامل أسفنا تجاه غياب نكونكو عن كأس العالم، الفريق بأكمله يشارك كريستوفر أحزانه ونتمنى له سرعة الشفاء".

وتمثل هذه الأنباء ضربة قوية لفريق المدرب ديدييه ديشان، بسبب غياب اللاعب المتألق الذي سجل 12 هدفًا في 15 مباراة بالدوري الألماني مع لايبزيج هذا الموسم، لينضم إلى قائمة المصابين التي تضم أيضًا نجولو كانتي وبول بوجبا.

ومن جانبه قرر ديشان استدعاء راندال كولو موناي لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليحل بدلًا من نكونكو في قائمة الفريق.

جدير بالذكر أن فرنسا تقع بالمجموعة الرابعة بكأس العالم، ومعها كل من أستراليا والدنمارك وتونس.

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