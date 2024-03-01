رسميًا | نجم الهلال يدفع ثمن الانتقال إلى السعودية غاليًا .. "لا مكان لك في المنتخب"

ضربة قوية لنجم نادي الهلال..

دفع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ثمن الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، غاليًا.

الهلال يقدّم موسمًا مبهرًا في 2023-2024؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي "منفردًا"، مع التأهل إلى دور الـ8 في أبطال آسيا، ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستبعد الجهاز الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، النجم رينان لودي، ظهير أيسر الزعيم الهلالي، من معسكر مارس الجاري؛ وذلك في القائمة التي تم إعلانها اليوم، رسميًا.

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لودي تواجد في معسكر منتخب البرازيل الأخير؛ عندما كان لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا الفرنسي، قبل استبعاده بشكل رسمي، بعد الانتقال إلى الهلال.

وكان الظهير البرازيلي البالغ من العمر 24 سنة، قد انضم إلى نادي الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، مشاركًا في 3 مباريات رسمية - حتى الآن -.

جدير بالذكر أن منتخب البرازيل الأول، سيلعب مباراتين وديتين أمام إنجلترا وإسبانيا، يومي 23 و26 من مارس الجاري، على التوالي.