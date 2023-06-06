رسميًا .. ميلان من دون أي "مالديني" للمرة الأولى منذ عام 1978!

خلافات حادة بين أسطورة النادي والمالك جيري كاردينالي

قام نادي ميلان الإيطالي، اليوم، الثلاثاء، بإضفاء الطابع الرسمي على رحيل أسطورته باولو مالديني من منصب المدير الرياضي للفريق.

مالديني اجتمع يوم الإثنين الماضي مع جيري كاردينالي مالك النادي الإيطالي، وهو الاجتماع الذي تسبب في خلافات عميقة بين الثنائي أدت إلى رحيل أسطورة الروسونيري.

ولذلك قرر ميلان التخلي عن مالديني ضمن عملية إعادة البناء التي يخطط لها النادي بعد المستوى المحبط للفريق في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وقال ميلان في بيان رسمي له:"نعلن أن باولو مالديني أنهى فترة عمله في النادي اعتبارًا من 5 يونيو 2023، لذلك نشكره على مساهمته على مر السنين بإعادة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بالدوري في موسم 2021/2022".

وتعني هذه الخطوة أن النادي الإيطالي لن يتواجد به أحد أفراد عائلة مالديني للمرة الأولى منذ عام 1978، بسبب رحيل باولو مالديني بعد 4 سنوات من العمل في النادي، وانتقال ابنه دانييل لاعب الروسونيري على سبيل الإعارة إلى سبيزيا.