رسميًا .. ملاك مانشستر يونايتد يفتحون الباب لبيع الفريق!

مانشستر يونايتد معروض للبيع

أعلنت أسرة الجلايزرز المالكة لمانشستر يونايتد عن نيتها لبيع نادي الشياطين الحمر في بيان رسمي، حيث تبحث عن "بدائل إستراتيجية" والتي تشمل عملية البيع.

حيث جاء في بيان النادي أن " مجلس الإدارة يبدأ عملية لاستكشاف البدائل الإستراتيجية لمانشستر يونايتد"، وأن هذه العملية قد تم تصميمها من أجل "تعزيز النمو المستقبلي".

وأوضح البيان: "كجزء من هذه العملية، سينظر مجلس الإدارة في جميع البدائل الإستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي، أو البيع، أو المعاملات الأخرى التي تشمل الشركة".

مما يعني أن العائلة المالكة تفتح الباب أمام احتمالية بيع النادي، لكن الوضع لا يزال قيد التقييم، وهو ما سيتضح في الفترة المقبلة من قبل مجلس إدارة الشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن يونايتد ليس النادي الإنجليزي الأول الذي يحاول بيع النادي هذا الموسم، حيث سبق وأن قررت مجموعة فينواي سبورتس جروب "FSG" الأمريكية المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي طرح "الريدز" للبيع في تغيير مفاجئ وغير متوقع.