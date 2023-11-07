رسميًا | مدرب العين يكشف حقيقة "خلافة" نونو سانتو في الاتحاد

كشف حقيقة تعاقد الاتحاد مع مدرب نادي العين

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ساعة بعد أخرى.. تقترب "إقالة" المدرب البرتغالي نونو سانتو، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

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ومن بين الأسماء التي ارتبطت بـ"خلافة" سانتو، على رأس القيادة الفنية للاتحاد؛ الهولندي ألفريد شرودر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي.

وفي هذا السياق.. كشف شرودر في المؤتمر الصحفي، بعد مباراة العين مع الفيحاء، مساء اليوم الثلاثاء، عن حقيقة تفاوضه مع الإدارة الاتحادية.

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ونفى المدير الفني الهولندي، تفاوضه مع نادي الاتحاد، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا على أن كل الأخبار المتداولة بشأن هذا الأمر، غير صحيحة.

وحسب آخر الأخبار، يتم البحث عن بديل لنونو سانتو في الاتحاد؛ بعد دخول المدرب البرتغالي، في خلافات عنيفة مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول، وصلت إلى حد الإهانات المتبادلة.

جدير بالذكر أن العين الإماراتي، تحت قيادة شرودر، حجز بطاقة التأهل رسميًا إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا؛ بعد الفوز (3-2) على الفيحاء، مساء اليوم الثلاثاء.

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