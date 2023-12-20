رسميًا | في الدوري الإنجليزي .. نونو سانتو يجد ناديه الجديد بعد الاتحاد

المدرب أقيل من تدريب العميد مؤخرًا

لم يكن المدرب البرتغالي نونو سانتو بحاجة لأكثر من عدة أسابيع لإيجاد فريقه الجديد بعد إقالته من تدريب الاتحاد السعودي.

سانتو تولى تدريب الاتحاد، في الفترة من يوليو 2022 إلى نوفمبر 2023؛ وقاده لتحقيق ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، في الموسم الرياضي الماضي.

النتائج لم تسر بالشكل المطلوب هذا الموسم، ولهذا السبب ولخلافاته مع بعض اللاعبين خاصة كريم بنزيما وعبد الرحمن العبود اتخذت إدارة أنمار الحائلي قرارًا بإقالته والتعاقد مع مارسيلو جاياردو.

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سانتو عاد للعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أعلن نادي نوتنهجام فورست رسميًا اليوم عن تعاقده معه ليخلف المقال ستيف كوبر لكن دون الكشف عن تفاصيل العقد.

جدير بالذكر أن سانتو البالغ من العمر 49 سنة، عمل في الملاعب الإنجليزية قبل رحلته مع الاتحاد؛ وذلك بقيادته ناديي وولفرهامبتون وتوتنهام هوتسبير.