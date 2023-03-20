رسميًا | عقوبة 40 سنة .. مشجع آيندهوفن الذي ضرب حارس إشبيلية في ورطة!

يا لها من عقوبة قاسية للغاية!

أعلن نادي بي إس في آيندهوفن عن عقوبة قاسية للغاية على مشجعه الذي اقتحم الملعب خلال مباراة الدولي الأوروبي أمام إشبيلية في فبراير الماضي.

جاء هذا في بيان أصدره النادي وأكد خلاله أن المشجع لن يحضر مباريات في ملعب الفريق لمدة 40 عامًا كعقوبة على تصرفه.

وكان المشجع قد اقتحم أرض الملعب وتوجه لحارس مرمى إشبيلية البديل ماركو دميتروفيتش من أجل توجيه لكمة له، ونجح في ذلك بشكل جزئي.

حيث تمكن الحارس من رد الاعتداء على المشجع وأسقطه على الأرض قبل أن يتدخل الأمن ويحل الموقف ويطرد المشجع لخارج أرض الملعب.

جدير بالذكر أن المشجع كان قد تلقى حكمًا بالحبس أيضًا لمدة ثلاثة أشهر بعد تلك الواقعة، بالإضافة إلى المنع من التواجد في محيط ملعب آيندهوفن لمدة عامين.