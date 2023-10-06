رسميًا | صدمة مزدوجة .. استبعاد ثنائي الأهلي أمام الاتحاد

صدمة مزدوجة في تشكيل الأهلي الأساسي أمام الاتحاد

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تأكد بشكل رسمي، "غياب" اثنين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ديربي جدة الكبير أمام الاتحاد، مساء اليوم الجمعة.

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الأهلي يواجه في التاسعة من مساء اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي هذا السياق.. أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأهلاوي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض الديربي أمام العميد الاتحادي.

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وغاب التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع النادي الأهلي، وزميله الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، عن التشكيل الأساسي للفريق الأول، كما لم يتواجدا على دكة البدلاء أيضًا؛ بسبب الإصابة.

ودفع يايسله، بالثنائي قلب الدفاع عبد الباسط هندي والمهاجم فراس البريكان، في التشكيل الأساسي؛ بدلًا من ديميرال وماكسيمين على التوالي.

جدير بالذكر أن الأهلي، يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي "مؤقتًا"، برصيد 16 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الاتحاد "الرابع".

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