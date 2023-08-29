رسميًا .. ساكا يقهر هالاند ويحصد جائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الإنجليزي

نجح الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب آرسنال في التفوق على إرلينج هالاند بالحصول على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي.

ساكا كان أحد أهم العناصر لفريق آرسنال الذي نافس بقوة على لقب الدوري الموسم الماضي وخسره في الجولات الأخيرة لصالح مانشستر سيتي.

رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية "PFA" منحت ساكا جائزة أفضل لاعب شاب بعد منافسة شرسة مع هالاند وكذلك مويسيس كايسيدو لاعب برايتون السابق وتشيلسي الحالي.

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ويأتي ذلك بعدما ألهم جناح آرسنال فريقه على المنافسة بقوة الموسم الماضي، بتسجيل 14 هدفًا وصناعة 4 بفريق المدرب ميكيل أرتيتا.

ولا يتغلب بذلك ساكا على هالاند وكايسيدو فقط، بل تفوق كذلك على العديد من النجوم الشباب أبرزهم جابرييل مارتينيلي زميله في آرسنال وجاكوب رامزي من أستون فيلا ومهاجم برايتون إيفان فيرجسون.