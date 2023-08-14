رسميًا | ريال مدريد يتعاقد مع كيبا أريثابالاجا ويكشف عن تفاصيل الصفقة

ريال مدريد أعلن رسميًا عن انضمام حارس تشيلسي إلى صفوفه ليحرس مرمى الفريق خلال موسم 2023-2024.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا عن انضمام كيبا أريثابالاجا إلى صفوفه قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، لتعويض إصابة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي.

وجاء في البيان الذي أصدره ريال مدريد عبر موقعه على شبكة الإنترنت للإعلان عن الصفقة: "اتفق ريال مدريد وتشيلسي على إعارة اللاعب كيبا أريثابالاجا، الذي سيكون مرتبطًا بالنادي هذا الموسم، حتى 30 يونيو 2024".

وأضاف: "في المواسم الخمسة التي قضاها في تشيلسي ، فاز بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، والدوري الأوروبي، حصل هذا العام على جائزة أفضل تصدي في الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023".

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وتابع: "سيقام حفل تقديم كيبا كلاعب جديد في ريال مدريد يوم الثلاثاء 15 أغسطس في الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر في مدينة ريال مدريد الرياضية، بعد ذلك سيظهر كيبا أمام وسائل الإعلام".

ولم يعلن ريال مدريد رسميًا عن قيمة استعارة كيبا، لكن بيان النادي الملكي أكد كافة التقارير التي تحدثت عن ضم كيبا على سبيل الإعارة دون وجود خيار شراء من أي نوع.

يذكر أن كورتوا تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في آخر مران للنادي الملكي قبل مواجهة أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، مما يعني احتمالية غيابه حتى نهاية الموسم الحالي.