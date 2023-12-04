رسميًا | إيقاف وتحذير .. عقوبات آسيوية ضد لاعب النصر وخطأ "غريب" في القرار

الكشف عن عقوبة لاعب النصر "الآسيوية"

اتخذت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارها الرسمي ضد علي لاجامي، مدافع نادي النصر السعودي؛ بعد طرده أمام برسبوليس الإيراني.

لاجامي تحصل على كارت أحمر مباشر، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0) بين النصر وبرسبوليس، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

لجنة الانضباط أعلنت اليوم الإثنين، إيقاف مدافع العالمي "مباراتين" - لقاء الجولة السادسة من دور المجموعات ومواجهة ثمن النهائي -، مع تغريمه مبلغ 1750 دولارًا أمريكيًا؛ بعد طرده أمام برسبوليس.

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وألزمت اللجنة، علي لاجامي بسداد الغرامة المالية، خلال 30 يومًا، مع تحذير اللاعب، بعقوبات أشد؛ حال تكرار تدخلاته العنيفة على المنافسين، في المباريات.

ومن ناحيته.. كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن وقوع لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، في خطأ كبير، خلال صياغة عقوبة لاجامي.

الأمير أشار إلى أن "الانضباط"، ذكرت أن مدافع النصر، سيغيب عن المباراة الأخيرة لفريقه، في دور المجموعات بالنسخة الحالية، على أن يتم "ترحيل" عقوبة اللقاء؛ بشكل يؤكد عدم علم اللجنة، بتأهل العالمي إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا.