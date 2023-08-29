رسميًا .. إرلينج هالاند يكتسح الجميع ويُتوج بجائزة لاعب العام بالدوري الإنجليزي!

موسم مبهر بكل المقاييس للنجم النرويجي

نجح المهاجم النرويجي إرلينج هالاند في تتويج الموسم المبهر الذي حققه مع مانشستر سيتي، بالحصول على جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي.

هالاند قاد فريق المدرب بيب جوارديولا لتحقيق لقب البريمييرليج الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع آرسنال، وساهم في فوز الفريق بالثلاثية بتسجيل 52 هدفًا بكل البطولات.

رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية منحت هالاند جائزة لاعب العام، خلال الحفل الذي أقيم مساء الثلاثاء على مسرح لوري، ليتفوق بذلك المهاجم الشاب على جميع نجوم البطولة.

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ويحصد بذلك هالاند اللقب بعد منافسة شرسة مع زميليه في مانشستر سيتي وهما كيفين دي بروينه وجون ستونز، بالإضافة إلى ثنائي آرسنال بوكايو ساكا ومارتين أوديجارد.

وسجل هالاند 36 هدفًا في أول موسم له بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم الثنائي آندي كول وآلان شيرر حيث سجل كل منهما 34 هدفًا في موسمي 1993-1994 و1994-1995، عندما كانت هناك 42 مباراة بدلاً من 38.

يذكر أن النجم النرويجي لم يحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في الحفل الذي أقامته الرابطة، حيث خسر اللقب لصالح الإنجليزي بوكايو ساكا.