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رسميًا | انتهت أحلام النصر والاتحاد والأهلي .. حسان تمبكتي هلالي

أحمد فرهود
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الصفقة الأكبر محليًا

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أعلن نادي الهلال السعودي، التعاقد رسميًا مع المدافع الدولي الشاب حسان تمبكتي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأول لكرة القدم.

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تمبكتي أعلن رغبته في الرحيل عن نادي الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وسط اهتمام قوي من النصر والاتحاد والأهلي، لضم اللاعب، قبل أن يتدخل الهلال، وينجح في حسم الصفقة رسميًا.

ونشر الهلال، مساء اليوم الإثنين، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يعلن فيه عن صفقة المدافع الدولي البالغ من العمر 24 سنة.

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وظهر حسان تمبكتي في مقطع الفيديو الذي نشره الزعيم؛ وهو يصرح قائلًا: "في النهاية.. أنا هلالي".

جدير بالذكر أن تمبكتي، أحد أبناء نادي الشباب؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم عام 2018؛ كما خاض تجربة مع نادي الوحدة السعودي، على سبيل الإعارة، في موسم 2019-2020.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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154858 الأصوات

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