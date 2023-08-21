الصفقة الأكبر محليًا

SHAHID

أعلن نادي الهلال السعودي، التعاقد رسميًا مع المدافع الدولي الشاب حسان تمبكتي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأول لكرة القدم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

تمبكتي أعلن رغبته في الرحيل عن نادي الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وسط اهتمام قوي من النصر والاتحاد والأهلي، لضم اللاعب، قبل أن يتدخل الهلال، وينجح في حسم الصفقة رسميًا.

ونشر الهلال، مساء اليوم الإثنين، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يعلن فيه عن صفقة المدافع الدولي البالغ من العمر 24 سنة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وظهر حسان تمبكتي في مقطع الفيديو الذي نشره الزعيم؛ وهو يصرح قائلًا: "في النهاية.. أنا هلالي".

جدير بالذكر أن تمبكتي، أحد أبناء نادي الشباب؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم عام 2018؛ كما خاض تجربة مع نادي الوحدة السعودي، على سبيل الإعارة، في موسم 2019-2020.

SHAHID