رسميًا | انتقال محترف الأهلي إلى هذا الفريق!

الأهلي يستغنى عن محترفه رسميًا..

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نجح النادي الأهلي السعودي، في التخلص من أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم "الأجانب"، بشكل رسمي.

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الأهلي يضم 10 محترفين أجانب في صفوفه؛ حيث لن يستطيع الاعتماد على اثنين منهم، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وفي هذا السياق.. أعلن نادي فاتح قرا جمرك، التعاقد مع المهاجم البرازيلي ماركاو، قادمًا من صفوف الفريق الأهلاوي.

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النادي التركي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أنه وقع مع ماركاو من الأهلي؛ على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ماركاو البالغ من العمر 29 سنة، كان قد عاد إلى النادي الأهلي، في يناير 2024؛ بعد انتهاء إعارته إلى فريق ووهان ثري تاونز الصيني.

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