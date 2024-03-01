رسميًا | الهلال يعلن مغادرة نيمار السعودية .. وقرار جديد من جورج جيسوس

قرارات جديدة في الهلال بعد الكلاسيكو..

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أعلن نادي الهلال السعودي، مساء يوم الجمعة، "مغادرة" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، العاصمة الرياض.

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نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث لعب 5 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي.

وكشف الهلال في بيان رسمي، عن مغادرة نيمار إلى البرازيل، لاستكمال برنامجه العلاجي، تحت إشراف الجهازين الطبي للنادي ومنتخب بلاده.

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وأوضح الزعيم الهلالي في بيانه، أن الساحر البرازيلي البالغ من العمر 32 سنة، سيعود إلى الرياض مجددًا، في مطلع شهر أبريل المقبل.

وعلى جانب آخر.. منح البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، نجوم الفريق الأول لكرة القدم، راحة من التدريبات، مساء اليوم السبت؛ وذلك بعد الفوز (3-1) على نادي الاتحاد، في الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن الهلال، يستعد لمواجهة الاتحاد مجددًا، مساء يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

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