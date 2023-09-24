رسميًا | القصة لم تنته .. الاتحاد يُجدد عقده مدافعه السعودي

الرئيس أنمار الحائلي يحافظ على جواهر البطل

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أعلن الاتحاد رسميًا تجديد عقده مدافعه الدولي السعودي مهند الشنقيطي، وذلك عبر تغريدة نشرها على منصة إكس.

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الاتحاد ضم الشنقيطي إلى صفوفه من أحد عام 2018 ليلعب في الفريق الثاني ومن ثم صعد في الموسم التالي إلى الأول ومازال معه حتى الآن، وقد سبق أن جدد عقده حتى صيف 2024.

ويُعد الظهير الأيمن أحد أفضل اللاعبين في مركزه في دوري روشن، ويتمتع كذلك بإجادة اللعب في يسار الدفاع كما يُمكنه التواجد في القلب وكذلك الوسط والجناح الأيمن والأيسر.

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الاتحاد أعلن تجديد عقد الشنقيطي حتى عام 2029 ليُواصل بذلك رئيسه أنمار الحائلي الحفاظ على جواهر النادي التي لعبت دورًا أساسيًا في تتويجه بلقب دوري روشن الموسم الماضي.

اللاعب ظهر خلال مقطع فيديو محتفلًا بتجديد العقد، وقد علق قائلًا "القصة لم تنته بعد، معكم 5 سنوات، الشنقيطي اتحادي".

يُشار إلى أن صاحب الـ26 عامًا لعب مع الاتحاد 82 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3 كما ظهر مع المنتخب السعودي الأول في مباراتين.

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