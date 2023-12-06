رسميًا.. الظروف الاقتصادية تعرقل برشلونة وتمنح بايرن موهبة إسبانيا الواعدة!

بريان زاراجوزا رسميًا في البافاري..

على الرغم من وجود تكهنات في الأسابيع الأخيرة باهتمام قوي من لايبزيج وبرينتفورد، إلا أنه في النهاية تولى العملاق البافاري بايرن ميونخ هو الذي تولى زمام المبادرة، بشأن الجناح الإسباني بريان زاراجوزا.

وأعلن بايرن ميونخ بشكل رسمي ضم بريان زاراجوزا إلى صفوفه بدءًا من الشتاء المقبل في أول تدعيم لكتيبة البافاري في الميركاتو.

استغرقت المفاوضات مع لايبزيج وقتا أطول من المتوقع حيث إن الألمان كانوا يعتزمون الحصول على اللاعب في الشتاء وليس الصيف المقبل. وظهر بايرن في الصورة تاركًا زاراجوزا معارًا لغرناطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ستكون وجهة زارجوزا هي ميونخ، بعد أن تفوق في الأمتار الأخيرة على برشلونة الذي كان مهتمًا بوضع المهاجم في الأسابيع الأخيرة، بل إن اللاعب كان مرحبًا ببرشلونة أكثر من أي وجهة أخرى.

لكن قيود اللعب المالي النظيف وعدم منح برشلونة ضمانات مادية كافية للاعب في ظل الوضع الاقتصادي المترنح للبلوجرانا، أعاق إتمام الصفقة.

كانت خارطة الطريق لنادي برشلونة هي مواصلة مراقبة اللاعب ليكون مقتنعًا بشكل نهائي باتخاذ الخطوة في شتاء أو صيف 2024.