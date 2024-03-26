رسميًا | الشباب يحسم مصير يانيك كاراسكو من ديربي الهلال المرتقب

كاراسكو أهم نجم في نادي الشباب خلال الموسم الرياضي الحالي..

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حسم نادي الشباب السعودي، مصير نجمه البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، من ديربي الرياض المنتظر أمام الهلال.

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الشباب يواجه الهلال، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وأعلن الشباب في بيان رسمي، مساء اليوم الثلاثاء، غياب كاراسكو أمام الزعيم الهلالي؛ بعد تأجيل عودة اللاعب إلى العاصمة السعودية الرياض.

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الليث كشف عن أن إصابة اللاعب، شهدت تحسنًا كبيرًا للغاية، في الأيام الماضية؛ إلا أن النادي فضل استمرار تأهيله، تحت إشراف طبيب المنتخب البلجيكي.

ومن ناحيته.. أعرب المدير الرياضي لنادي الشباب دومينيك تيتي، عن ثقته الكبيرة في جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وجاهزيتهم للمباريات المهمة القادمة.

جدير بالذكر أن الشباب، يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 28 نقطة من 7 انتصارات ومثلهم في التعادلات، مقابل 10 هزائم؛ على بُعد 6 نقاط فقط من مراكز الهبوط.

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