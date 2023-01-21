رسميًا .. الأهلي يُعلن عن التعاقد مع البرازيلي أمارال

الأهلي يضم المهاجم البرازيلي أمارال

Shahid

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، عن إتمام التعاقد مع النجم البرازيلي ماركوس أمارال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الراقي.

أمارال وصل إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة مساء أمس الجمعة، حيث أجرى الفحوصات الطبية اللازمة، للاطمئنان على سلامته قبل توقيع عقده مع النادي الأهلي.

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ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صور توقيع أمارال مع الراقي، ليُصبح لاعبًا في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال ماركوس في الفيديو التقديمي له :"لكل حكاية أبطال خالدين، ولكل منا أهداف وغايات، وفي كرة القدم الغاية هي الذهاب إلى أكبر الأندية، لذا وقع اختياري على هذا النادي".

وتابع مهاجم الأهلي الجديد: "لنصنع قصتنا ولنكون أبطالها الخالدين، والآن قد بدأت رحلتنا سويًا، أنا ماركوس أنا هنا".

Shahid