رسميًا | الاتحاد يعلن التعاقد مع صانع مجد بنفيكا

بيان رسمي من نادي الاتحاد

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كشف مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، مساء اليوم الجمعة، عن رئيسه التنفيذي الجديد.

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الإدارة الاتحادية تلقت انتقادات كبيرة، في الموسم الحالي 2023-2024، بالتزامن مع تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم، عقب تحقيق ثنائية دوري روشن السعودي والسوبر المحلي، في العام الرياضي الماضي.

وأعلن الاتحاد في بيان رسمي، التعاقد مع البرتغالي دومينجوس سواريز دي أوليفيرا؛ لتولي منصب الرئيس التنفيذي للنادي.

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وأشار العميد الاتحادي، إلى أن دومينجوس، يملك خبرة تمتد لأكثر من 30 سنة؛ منها العمل في نادي بنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى عضوية رابطة الأندية الأوروبية.

ولفت الاتحاد، إلى أن رئيسه التنفيذي الجديد، قاد بنفيكا خلال فترة عمله هناك؛ للحصول على لقب الدوري البرتغالي "8 مرات"، كما كان العنصر الأساسي في التحوّل المؤسسي لهذا الكيان الكبير.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن الهلال "المتصدر".

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