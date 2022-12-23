رسميًا .. الاتحاد الآسيوي يعلن مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية

الهلال يمثل آسيا في كأس العالم للأندية 2022

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن مشاركة نادي الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2022 التي ستقام في المغرب، ممثلًا للقارة الصفراء، التي لم يتم تحديد فيها بطل النسخة الجديدة حتى الآن.

Shahid

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المغرب خلال شهر فبراير 2023، حيث لم يتم تحديد بطل كأس دوري أبطال آسيا حتى الآن.

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ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله على ترشيح نادي الهلال السعودي لتمثيل آسيا في النسخة المقبلة في كأس العالم للأندية، بصفته حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا.

ووصل فريق أوراوا ريد الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023 عن دول الشرق، منتظرًا المتأهل من دور الغرب والذي لم يتحدد حتى الآن.

وكان الهلال قد حقق بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائي، ليشارك في كأس العالم للأندية التي أقيمت بالإمارات، ويحل بالمركز الرابع.

Shahid