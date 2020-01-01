رسميًا .. يوفنتوس يعلن التعاقد مع وستون مكيني

أول صفقات بيرلو في يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إتمام التعاقد مع وستون مكيني من صفوف شالكه الألماني ليكون أول تعاقدات المدرب الجديد أندريا بيرلو.

مكيني تجاوز الفحص الطبي وانضم إلى بطل الدوري الإيطالي على سبيل الإعارة مقابل مقابل 4.5 مليون يورو مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.

المزيد من الفرق

وأشار يوفنتوس في بيان رسمي إلى أنّ هناك عدة شروط تتعلق بمستوى اللاعب الفني ومدى مشاركته في المباريات تجعل التعاقد معه في صيف 2021 إلزاميًا وليس مجرد خيارًا.

وفي حال تم تفعيل بند أحقية الشراء في الموسم المقبل، فسوف تدفع السيدة العجوز 18.5 مليون يورو بجانب 7 ملايين يورو متغيرات إضافية وذلك خلال ثلاث سنوات مالية.

وكان يوفنتوس قد أتم التعاقد مع أرتور ميلو من برشلونة خلال الصيف الجاري لكن حدث ذلك قبل تولي بيرلو تدريب الفريق.

كما أعلن بيرلو رحيل جونزالو هيجواين، وربطت الصحف الإيطالية لويس سواريز، مهاجم برشلونة، باللعب بديلًا له في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أنّ رونالد كومان، مدرب برشلونة، تواصل مع لويس سواريز وأبلغه بأنّه خارج حساباته في الموسم المقبل، ومن المتوقع رحيله خلال الأيام القادمة.