رسميًا .. وست بروميتش يعلن انتقال بيريرا إلى الهلال .. واللاعب يعلق

الصفقة حسمت رسميًا

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن إتمام تعاقد نادي الهلال السعودي مع البرازيلي ماتيوس بيريرا جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال نجح أخيرًا في حسم الصفقة، التي بدأ في التفاوض معها منذ شهر مايو الماضي، ليتعاقد الزعيم مع اللاعب البرازيلي بعد اتفاق مع فريقه الإنجليزي.

وست بروميتش والهلال يعلنان عن صفقة بيريرا:

ونشر الحساب الرسمي لنادي وست بروميتش عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن انتقال بيريرا إلى الهلال السعودي.

وجاء نص تغريدة وست بروميتش كالآتي: "انضم ماتيوس بيريرا إلى نادي الهلال السعودي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين".

Matheus Pereira has joined Saudi Professional League side Al Hilal. — West Bromwich Albion (@WBA) August 6, 2021

وأعلن نادي الهلال بطريقة رائعة عن الصفقة، وذلك بنشر فيديو تقديمي نال إعجاب جماهير الزعيم، والذي حقق مشاهدات عالية في وقت قصير.

ما هو تعليق ماتيوس بيريرا على انتقاله إلى الهلال؟

وحرص بيريرا على توجيه رسالة إلى جماهير وست بروميتش عبر حسابه على موقع "تويتر" حيث قال: "أشعر بالامتنان تجاه النادي الذي فتح لي أبوابه منذ عامين، النادي الذي آمن بقدراتي، وقدم لي بعضًا من اللحظات في مسيرتي".

وتابع: "كانت أهدافًا وتمريرات ومراوغات وانتصارات وهزائم، ولكن حصلت على انتصارات بهذا القميص، وبعضها خارج الملعب، جاءت تلك الانتصارات بالدعم والرعاية التي كان دائمًا ما يحظى بها مشجعو وست بروميتش معي".

وأردف: "جاءت تلك الانتصارات مع الأدب والمعاملة الرائعة التي حظي بها كل موظف في النادي معي ومع عائلتي، بالنظر إلى كل هذا، لا يمكن أن يكون الشعور غير الامتنان".

واختتم اللاعب البرازيلي تغريداته قائلًا: "ماتيوس ذاهب إلى تحدٍ جديد، ولكن جزءًا منه يبقى هنا، باللونين الأزرق والأبيض، ويهتف دائمًا بأن هذا القميص يحظى دائمًا بالنجاح الذي يستحقه شكرًا لكم جميعًا".

Gratitude. This is the feeling that I have for the club that opened the doors for me two years ago. The club that believed in me, in my work, and gave me some of the best moments of my career… pic.twitter.com/ttls9ClNLz — Matheus Pereira (@MatheusPereira) August 6, 2021

ما هي تفاصيل تعاقد الهلال مع ماتيوس بيريرا؟

تعاقد نادي الهلال مع ماتيوس بيريرا لمدة 3 مواسم مقابل 17 مليون يورو، وذلك بعد التوصل لاتفاق بين ناديي الهلال ووست بروميتش ألبيون خلال الساعات الماضية.

وتم الاتفاق على أن يحصل بيريرا على مبلغ 4.8 مليون يورو في الموسم الواحد، حيث توجه مسؤولي الهلال إلى العاصمة الفرنسية باريس وتم توقيع العقود.

ما هي صفقات الهلال حتى الآن؟

ونجح نادي الهلال في إتمام الصفقة الثالثة له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد التعاقد مع حمد اليامي من القادسية، والمالي موسى ماريجا من بورتو البرتغالي في صفقتي انتقال حر.

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