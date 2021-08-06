صفقة الموسم .. محاولات لإتمام تبادل تاريخي بين الهلال والاتحاد

تعرف على تفاصيل تلك الصفقة التاريخية

يدرس مسؤولو ناديي الاتحاد والهلال خلال الوقت الحالي، لإتمام صفقة تبادلية تاريخية ستحدث بين الناديين على مستوى اللاعبين، وهي صفقة غير متوقعة على الجانبين.

ومازال يبحث نادي الاتحاد عن مهاجم مميز لتدعيم صفوف فريقه، في ظل اقتراب رحيل الصربي ألكسندر بريجوفيتش، الذي لم يقنع مسؤولي العميد بمستواه حتى الآن.

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن هناك صفقة تبادلية تطبخ خلال الوقت الحالي على نار هادئة، تضمن الفرنسي بافيتمبي جوميس والمهاجم فهد المولد.

وأكدت الصحيفة أن هناك محاولات من أجل إقناع اللاعبين بتلك الصفقة التبادلية بين الهلال والاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي الهلال أبرم صفقتين حتى الآن، بالتعاقد مع حمد اليامي من القادسية، والمالي موسى ماريجا من بورتو البرتغالي، في صفقتي انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واقترب الهلال من حسم صفقته الثالثة، بالتعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا جناح نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لمدة 3 سنوات قادمة.

الصفقة تمت .. تفاصيل عقد وراتب بيريرا مع الهلال

وأما عن نادي الاتحاد، فنجح في التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي إيجور كورونادو من نادي الشارقة الإماراتي، ويبحث عن التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.