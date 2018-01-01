رسمياً - نادي أحد يُعلن تعاقده مع محمد فوزير

سعود الحربي رئيس النادي قد أكد في تصريحات تلفزيونية أنه تم التعاقد مع فوزير بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي أحد السعودي تعاقده مع اللاعب المغربي محمد فوزير لاعب النصر السابق ولاعب اتحاد طنجه المغربي لتمثيل الفريق في الفترة الشتوية.

وكان سعود الحربي رئيس النادي قد أكد في تصريحات تلفزيونية أنه تم التعاقد مع فوزير بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

رئيس نادي أحد قال للعربية : اتفقنا مع المغربي محمد فوزير ونتفاوض مع حارس محلي، وحسين باق مع أحد ولم أتحدث مع ماجد النفيعي حول ذهاب عبدالغني إلى الأهلي، وإن كان يود حسين عبد الغني الذهاب إلى الأهلي سنناقشه. اختيارات المحررين قبل سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ريال مدريد لتدعيم صفوفه؟

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وتأتي عودة محمد فوزير إلى الدوري السعودي من جديد بعد مسيرته مع نادي النصر الموسم الماضي، والتي لم تكتمل ورحل بداية الموسم.

وفقًا لبرنامج في المرمى، فأنه يوجد مناقشات بين #الأهلي و #أحد لانتقال حسين عبد الغني إلى الفريق الأهلاوي. pic.twitter.com/NJAw5SYbZA — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 25, 2018

يُذكر أن نادي أحد يتواجد في مؤخرة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، جمعهم من 14 مباراة.