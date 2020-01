رسمياً | بيونتيك يترك ميلان نحو هرتا برلين

انتقل كريشتوف بيونتيك، المهاجم البولندي رسمياً من صفوف ميلان نحو هيرتا برلين في الدوري الألماني ضمن انتقالات يناير الجارية حالياً.

بيونتيك انضم لميلان في نفس التوقيت الموسم الماضي من صفوف جنوى مقابل 38 مليون يورو بعد تألقه الكبير في أشهره الستة الأولى بإيطاليا.

وأعلن هيرتا برلين انتقال الدولي البولندي لصفوفه بشكل نهائي بعد أن توصل النادي الألماني لاتفاق في الساعات الأخيرة مع ميلان.

ووصل اللاعب مساء الأربعاء إلى العاصمة الألمانية، وخضع صباح الخميس للفحوصات الطبية، ثم وقع رسمياً على عقود انتقاله لهيرتا.

It's official! ✍️#IlPistolero will be shooting for Hertha 🔫https://t.co/8dewuNaNM6#hahohe pic.twitter.com/DoHcAnt1eJ