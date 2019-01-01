رسميًا - ميلان يعلن تولي بيولي لتدريب الفريق

نادي ميلان يعلن بشكل رسمي تولي ستيفانو بيولي لتدريب الفريق لما تبقى من الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ميلان الإيطالي بشكل رسمي عن تولي المدرب ستيفانو بيولي لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة من الموسم.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل وأكد من خلاله أن بيولي سيدير الفريق فنيًا خلفًا للمدرب ماركو جيامباولو.

وكان ميلان قد فشل في تحقيق الفوز سوى في ثلاث مناسبات من أصل سبع جولات خاضها الفريق في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

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وأقال ميلان جيامباولو بسبب سوء النتائج وعدم الوصول لطموح الفريق خلال الأسابيع الأولى من الدوري الإيطالي.

وسيكون العقد مع بيولي لمدة عامين وينتهي في ٢٠٢١ وسيحصل على حوالي مليوني يورو في الموسم الواحد بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت".

جدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز الـ ١٣ في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد تسع نقاط جمعها من الفوز على جنوى وفيرونا وبريشيا.