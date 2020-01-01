رسميًا .. ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي في القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم

فيفا يعلن القوائم النهائية لجوائز الأفضل "ذا بيست"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًا القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الأفضل "ذا بيست" حيث ضمت قائمة أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي.

وبالطبع كما هو الحال في كل العام انصب الاهتمام بخصوص جوائز الأفضل على قائمة الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم وسط توقع لاسم جديد في هذه النسخة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو ومهاجم برشلونة ليونيل ميسي وقاتل بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي هم الفائزون الثلاثة في القائمة النهائية كأفضل لاعب في العالم.

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في الخامس والعشرين من نوفمبر، تم الكشف عن قائمة مختصرة من 11 لاعبًا للحصول على الجائزة، حيث قاد مهاجم بايرن الترشيحات بعد موسم تاريخي وأهداف غزيرة قاد بها فريقه إلى ثلاثية تاريخية.

لكن منذ ذلك الحين، انسحب كيفين دي بروينه وساديو ماني وكيليان مبابي ونيمار وسيرخيو راموس ومحمد صلاح وتياجو ألكانتارا وفيرجيل فان دايك من السباق ليتبقى الثلاثي المذكور فقط.

حصل رونالدو على الجائزة في كل من 2016 و 2017 عندما سيطر على التصويت بعد أن قاد ريال مدريد إلى ألقاب دوري أبطال أوروبا المتتالية.

منذ ذلك الحين، رحل رونالدو عن ريال مدريد وأكمل انتقاله إلى إيطاليا مع يوفنتوس، على الرغم من أنه لا يزال هدافًا غزيرًا في الخامسة والثلاثين من عمره.

وفي الوقت نفسه، ميسي هو صاحب الجائزة ولكن يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه قد مر بعام مخيب للآمال وسط فترة مضطربة لفريق برشلونة.

أخيرًا يأتي النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مرشحصا بارزًا في السباق، كما أنه متفائل بالفوز بالجائزة لكنه يعترف بأن المنافسة شرسة.

وقال البولندي "إذا سجلت العديد من الأهداف وفزت بكل شيء وكنت في القمة، فلا أعتقد أن هناك أي شخص يمكنني مقارنته بنفسي".

بايرن ميونخ يهيمن على ترشيحات جوائز الفيفا لعام 2020

يذكر أن ليفاندوفسكي قد توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وهو المرشح الأبرز ليكون أفضل لاعب في العالم في 2020.