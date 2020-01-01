بايرن ميونخ يهيمن على ترشيحات جوائز الفيفا لعام 2020

بقيادة ليفاندوفسكي والبقية

سيطر بايرن ميونخ على ترشيحات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالنسبة لعام 2020 بعد الموسم التاريخي للفريق البافاري الذي حقق الثلاثية في الموسم الماضي.

واليوم، تم الكشف عن المرشحين الـ 55 للجائزة السنوية "ذا بيست"، ومن غير المستغرب أن يكون الفائز بدوري أبطال أوروبا هو النادي الأكثر تمثيلاً.

وكان لاعبو الفريق البافاري هم الأكثر تمثيلًا بين المرشحين على الإطلاق، حيث حصل الفائزون بدوري أبطال أوروبا على تسعة مرشحين من أصل 55.

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وكان روبرت ليفاندوفسكي ويوشوا كيميش لاعبي بايرن ميونخ الوحيدين اللذين وصلا إلى القائمة الطويلة العام الماضي، وتواجد اللاعبان مرة أخرى هذا العام ولكن إلى جانب 7 لاعبين آخرين لفريق البافاري.

وقدم الحارس الأسطوري للمنتخب الألماني والفريق البافاري مانويل نوير موسمًا استثنائيًا في الموسم الماضي وتصدر قائمة مكونة من 10 حراس مرمى.

كان دافيد ألابا قد ظهر لآخر مرة القائمة عام 2017 لكنه عاد بعد تألقه في مركز قلب الدفاع إلى جانب جيروم بواتينج، الذي ظهر أيضًا لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

وعاد توماس مولر بعد غياب دام أربع سنوات بعد موسم مميز قدم فيه رقمًا مميزًا على مستوى صناعة الأهداف واستعاد مستواه الذي كان قد افتقده في السنوات الأخيرة منذ رحيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

بينما انضم كل من الظهير الأيسر الدولي الكندي الشاب ألفونسو ديفيس والألمانيان سيرج جنابري وليون جوريتزكا للمرة الأولى إلى قائمة الفيفا لأفضل لاعبين في العام، إلى جانب كوتينيو العائد إلى برشلونة وتياجو ألكانتارا المنتقل إلى ليفربول.

ليس من الصدمة أن نرى نجم بوروسيا دورتموند التهديفي إيرلينج هالاند بعد العام الاستثنائي الذي قدمه، بينما تضم القائمة صانع ألعاب مانشستر يونايتد برونو فرنانديش أيضًا.

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يذكر أن روبرت ليفاندوفسكي قد حصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا العام وهو المرشح الأبرز للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم أيضًا لعام 2020 بأرقامه المميزة وإنجازاته الجماعية والفردية.