هيجواين يقترب من الرحيل عن يوفنتوس

وجود ساري لم يضمن له العودة للسيدة العجوز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن حالة التفاؤل التي سيطرت على جونزالو هيجواين بتولي ماوريتسيو ساري مهمة تدريب يوفنتوس لن تستمر طويلًا.

إذ أفادت المصادر الصحفية الإيطالية أن المهاجم صاحب الـ31 عامًا قريب من الرحيل عن صفوف السيدة العجوز، خاصة بعد أدائه المتواضع مع ميلان وتشيلسي خلال الموسم الماضي والذي لعب به للفريقين معارًا من يوفنتوس.

ساري ضم هيجواين لفريقه الإنجليزي في يناير الماضي، لكنه لم يُقنع واكتفى بإحراز 5 أهداف خلال 18 مباراة، وهو ما يضع الكثير من الشكوك حول رغبة المدرب الإيطالي في العمل معه مجددًا في فريقه الجديد.

صحيفة | توريرا سيطلب الرحيل عن آرسنال

المصادر أكدت أن الكرة الآن في ملعب فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لليوفنتوس، والذي سيُقرر مصير المهاجم الأرجنتيني خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي حال لم يُصر ساري على بقائه وهو الأمر المتوقع، سيكون اللاعب خارج حسابات ناديه الموسم القادم، خاصة مع إمكانية التحول نحو ضم ماورو إيكاردي من الإنتر.

ولا يبدو التخلي عن هيجواين سهلًا، إذ لا يرغب أي نادٍ إيطالي في التعاقد معه، وكلك لا يوجد أندية صينية مهتمة، كما أن امتداد عقده حتى عام 2021 مع حصوله على 7.5 مليون يورو سنويًا يقف عائقًا كبيرًا أمام خلعه لقميص البيانكونيري.