رسميًا | مساعد جوارديولا مديرًا فنيًا للسد

المدرب المتوج بالدوري الإنجليزي يبدأ مغامرة جديدة

أعلن نادي السد القطري رسميًا تعاقده مع الإسباني خوان مانويل ليلو (خوانمي ليلو) لتولي منصب مديره الفني بدءًا من موسم 2022-2023، والذي شغل منصب المدرب المساعد لمواطنه بيب جوادريولا خلال الموسمين الأخيرين في مانشستر سيتي.

السد كشف عن اختياره ليلو ليقوده فنيًا الموسم القادم في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، لكنه لم يذكر أي معلومات عن مدة العقد أو تفاصيله المالية.

اقرأ أيضًا | تشويه للتاريخ وخسارة للاعبين .. حصيلة السعودية من كأس العرب

وأشار النادي القطري إلى أن ليلو سيصل الدوحة يوم الأحد القادم وسيتم تقديمه لاحقًا للإعلام والجمهور في مؤتمر صحفي.

رسمياً : خوان مانويل ليلو مدرباً للزعيم بداية من الموسم المقبل 2022/23 ، وسيصل إلى #قطر يوم الأحد القادم على ان يتم تقديمه لاحقاً في مؤتمر صحفي.#السد#دائما_مع_السد pic.twitter.com/KiyeWbr3R6 — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) June 17, 2022

المدرب صاحب الـ56 عامًا كان قد عمل مديرًا فنيًا للعديد من الأندية أبرزها ألميريا الإسباني وفيسيل كوبي الياباني ومليوناريوس الكولومبي، وقد عمل مساعدًا مع المدرب خورخي سامباولو في منتخب تشيلي خلال الفترة بين 2015 و2016، وقد عمل معه كذلك في نادي إشبيلية لموسم 2016-2017.

ليلو وبعد توليه مسؤولية تدريب عدة أندية وافق على عرض مانشستر سيتي صيف 2020 للعمل كمدرب مساعد لمواطنه جوارديولا، وقد تُوج بلقب الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين وكأس الرابطة الإنجليزية 2021.

يُشار إلى أن السد كان قد تُوج بلقب الدوري القطري للموسم الماضي لكنه خرج من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بعد تقديمه لأداء مخيب جدًا وتحقيقه نتائج سلبية للغاية، إذ لم يجمع سوى 7 نقاط من انتصارين وتعادل و3 خسائر.