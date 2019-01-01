رسميا - مجلس الفيفا يقرر نظام كأس العالم للأندية الجديد

خطة لإنشاء بطولة مختلفة لكأس العالم للأندية تبدأ في 2021 بمشاركة برشلونة

قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة جيانو انفانتينو تطبيق نظام جديد لبطولة كأس العالم للأندية والمقرر تطبيقه بداية من 2021. اليوم، الجمعة، في مدينة ميامي الأمريكية.

الاتحاد الدولي قرر الغاء بطولة كأس العالم للقارات وتطوير كأس العالم للأندية وزيادة عدد الفرق لتُقام في الصيف.

وبحسب البيان الرسمي للفيفا فإنه تمت الموافقة على مقترح تعديل بطولة كأس العالم للأندية وسوف يتم تنفيذ النظام الجديد في 2021.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّه من المقرر الموافقة على نظام كأس العالم للأندية الجديدة اليوم، الجمعة، على أن تُلعب في الفترة من 17 يونيو إلى 4 يوليو في 2021، ولن تُقام نسخة سنوية في ديسمبر كما هو معتاد.

وأوضحت أنّ البطولة سوف تضم 8 فرق أوروبية و6 فرق من أمريكا الجنوبية وثلاثة من الشمالية بجانب 3 فرق أسيوية ومثلهم من أفريقيا ومقعد للمحلق بين آسيا وأفريقيا بمجموع 24 فريقًا.

يعبث بالتاريخ -حرفيًا- 👌



رونالدو رفقة ابنته بكرة الهاتريك أمام أتلتيكو 😅



( 🎥 : IG\georginagio) pic.twitter.com/Oa1ldXxD56 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 15, 2019

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المدير التنفيذي لبرشلونة، أوسكار جراو، يتواجد في الاجتماع لمناقشة النظام الجديد، موضحة أنّ الفرق الكبرى مثل البلوجرانا وريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ لا يمانعون النظام الجديد.

الصحيفة أكدت مشاركة برشلونة وريال مدريد في أول نسخة عام 2021 على أن يتم تحديد آلية الاختيارات في المستقبل.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد أكثر المتوجين بالبطولة بواقع 4 مرات بينما حقق برشلونة اللقب في 3 مناسبات.