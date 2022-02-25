رسميًا.. مانشستر يونايتد يُنهي عقد شركة طيران روسية، ودوري الأبطال قد يتضرر قريبًا

أعلن مانشستر يونايتد بصورة رسمية إنهاء عقد رعايته مع شركة الطيران الروسية إيروفلوت بسبب أزمة أوكرانيا.

وكان مانشستر يونايتد قد أخذ بالفعل خطوات جدية في هذا الصدد قبل الإعلان الرسمي، بعد رفض السفر لمدريد لمواجهة أتلتيكو عبر الخطوط الروسية.

ويأتي القرار بعد قرار آخر من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بحظر الشركة المملوكة لأغلبية روسية.

شركة إيروفلوت شريكة لليونايتد منذ 2013، ويُقال أنها تدفع 40 مليون يورو سنويًا لرعاية المانيو منذ آخر عقد في 2017.

رسميًا .. نقل نهائي دوري الأبطال من روسيا إلى باريس

خطوة النادي الإنجليزي تأتي بعد ساعات من فسخ إدارة شالكه الألماني عقدها مع شركة جازبروم الروسية لرعاية قميصهم.

ولا يتوقع أن تكون هذه هي الخطوة الأخيرة من المؤسسات الرياضية، بل إن الاتحاد الأوروبي نفسه بصدد دراسة وضع جازبروم معه.

الشركة الروسية للغاز لاتزال من أهم رعاة بطولات الاتحاد الأوروبي للأندية وتدفع سنويًا 40 مليون يورو، ونوقشت فكرة فسخ التعاقد خلال اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية خلص إلى تغيير ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبرج إلى ملعب فرنسا بالعاصمة باريس.