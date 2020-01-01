رسميًا .. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع فان دي بيك

فان دي بيك لاعبًا لمانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد رسميًا التعاقد مع نجم وسط ميدان أياكس أمستردام الهولندي دوني فان دي بيك مقابل 35 مليون جنيه استرليني.

وكانت التقارير قد ذكرت منذ أيام أن مانشستر يونايتد قد وافق على الشروط التي اقترحتها إدارة النادي الهولندي للاستغناء عن متوسط ميدانه.

ومن جهته، ارتبط فان دي بيك بعدد من الأندية الأوروبية منذ تألقه مع نادي العاصمة الهولندية في دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي.

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وكانت أبرز هذه الأندية هي ريال مدريد وبرشلونة فضلًا عن باريس سان جيرمان الذي استفسر عن وضعه مع أياكس في وقت سابق.

وستكلف الصفقة خزائن الشياطين الحمر 35 مليون جنيه استرليني ــ 39 مليون يورو ــ بالإضافة إلى 4 ملايين جنيه استرليني في صورة إضافات.

وسيمتد عقد فان دي بيك مع مانشستر يونايتد لـ 5 مواسم مع قابلية التمديد لموسم إضافي، أي أن الشياطين الحمر يمكنهم الحفاظ على النجم الهولندي حتى نهاية موسم 2026.

واجتاز فان دي بيك الفحوصات الطبية بنجاح وحانت لحظة الإعلان الرسمي من قبل النادي الإنجليزي بعدما كثر الحديث عن هذه المسألة في الأيام الماضية.

مانشستر يونايتد ودوني فان دي بيك .. لماذا؟

يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد دخل سباق التعاقد مع فان دي بيك منذ أسابيع في الوقت الذي تراجعت فيه الأخبار حول ضم سانشو من بوروسيا دورتموند.