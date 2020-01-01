رسميًا.. مانشستر يونايتد يتخلى عن 9 لاعبين دفعة واحدة

قرار يبدو حكيمًا نوعًا ما..

أعلنت إدارة مانشستر يونايتد عن الاستغناء عن خدمات 9 من لاعبي الأكاديمية الذين ينتهي عقودهم بنهاية شهر يونيو الحالي.

النادي أكد أن ديميتري ميتشل، كاميرون بورثويك جاكسون، إيثان هاميلتون، ديون ماكغي، لارجي رامازاني، جورج تانر، إيدان بارلو، كيران أوهارا وأليكس فوجيتيسك لن يتحصلوا على عقودٍ جديدة.

وسُمح لأولئك التسعة لاعبين بالمشاركة في التدريبات بعد العودة من فيروس كورونا، مع تأكيد أن عهدهم في أولد ترافورد قد انتهى وعليهم البحث عن أندية جديدة.

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في الوقت نفسه لن يتم الإفراج عن أي لاعب تحت سن 19 عامًا نتيجة لتردد الأكاديمية بالنظر إلى الوضع الحالي لكرة القدم بفعل فيروس كورونا.

نيك كوكس، رئيس أكاديمية مانشستر قال تعليقًا على ذلك "هذا النادي عائلة ويعتني بأفراد عائلته، آخر شيء أردنا به هو إبلاغ اللاعبين أخبار سيئة وإطلاقهم إلى المجهول".

كما أضاف "لقد اتخذنا قرارًا بعدم الاستغناء عن أي لاعب من سن 9 إلى 18 عامًا، الأولوية كانت إعادة البسمة إلى وجوههم وسوف نتعامل مع هذه القرارات في وقت آخر، من واجبنا مساعدتهم في هذا الوقت العصيب".

يبقى الإشارة إلى أن اللاعب الوحيد الذي ينتهي عقده من الأكاديمية هذا الصيف وتحارب الإدارة لإبقائه هو آنخيل جوميز، الذي تلقى بالفعل عرضًا للتجديد لكنه لم يُبدي قراره النهائي بعد.

يذكر أن أبرز اسم من الأسماء الراحلة هو رامازاني، الذي شارك في الدوري الأوروبي هذا الموسم ويُعد سبب رحيله هو مطالبته بعقدٍ جديد بمبلغ مالي كبير لم يلق قبول إدارة الشياطين الحمر.

كما تجدر الإشارة إلى أن جميع اللاعبين المُستغنى عنهم قد حظيوا بفرصة المشاركة مع الفريق الأول سواءً بخوض بعض الدقائق أو على الأقل التواجد على دكة البدلاء.