رسميًا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع ناثان آكي

ثاني الصفقات الشتوية..

أعلن مانشستر سيتي بصورة رسمية عن التعاقد مع ناثان آكي، مدافع بورنموث، في صفقة كلفت خزائن النادي 41 مليون جنيه استرليني.

وارتبط السيتي منذ بداية سوق الانتقالات بالتعاقد مع قلب دفاع بناء على رغبة بيب جوارديولا، إلى أن استقر النادي الإنجليزي على التعاقد مع آكي.

هذه هي الصفقة الثانية لمانشستر سيتي في هذا الصيف، فكانت الأولى هي التعاقد مع فيران توريس من فالنسيا نظير 21 مليون جنيه استرليني.

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آكي بعد التوقيع الرسمي قال لموقع السيتي الرسمي "كان مانشستر سيتي هو أفضل فريق في إنجلترا على مدار العقد الماضي".

كما أضاف "المجيء إلى هنا كان حلمًا بالنسبة لي، سيتي فريق كبير مليء باللاعبين من الطراز العالمي، في كل مركز هنا تجد أسماء كبيرة".

وتابع "بيب جوارديولا مدرب يحظى بإعجاب كبير حول العالم، ما فعله في كرة القدم يتحدث عن نفسه، النجاح الذي حققه لا يصدق وأسلوب الكرة معه يجذبني حقًا".

وأتم "أعلم أنني أحتاج للعمل بجد من أجل الدخول إلى الفريق، هذا ما سأفعله، سأبذل قصارى جهدي لإحداث تأثير ومساعدة الفريق على تحقيق البطولات".

الجدير بالذكر أن سيتي يفكر جديًا في الاستغناء عن أحد الثنائي جون ستونز أو نيكولاس أوتامندي بعد تراجع مستواهم، مما يضمن لآكي التواجد بصورة أساسية إذا ظهر بمستوى جيد.