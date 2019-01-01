رسميًا | ليونيل ميسي أفضل مهاجم في أوروبا

تعرف على نتائج الجوائز الأوروبية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن فوز ليونيل ميسي نجم برشلونة بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا عن موسم 2018-2019.

جاء ذلك بعد منافسة مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وساديو ماني نجم ليفربول وبطل المسابقة مع فريقه.

رسميًا | فان دايك أفضل مدافع في أوروبا

في المركز الرابع أتى المصري محمد صلاح نجم ليفربول بـ83 نقطة، تلاه دوسان تاديتش نجم أياكس بـ35 نقطة، ثم رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي بـ15 نقطة في المركز السادس.

وفي المركز السابع حل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بـ10 نقط، ثم روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بـ9 نقاط في المركز الثامن بالتساوي مه هاري كين نجم توتنهام هوتسبر.

Champions"> ✨ 2018/19 #UCL Forward of the Season ✨



🏅 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈#UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/OspQ4gXQwR

أخيراً جاء ليروي ساني جناح مانشستر سيتي في المركز السادس بـ10 نقاط.

رسميًا | دي يونج أفضل لاعب وسط في أوروبا

يذكر أن ليفربول بطل دوري الأبطال قد احتكر جازئي أفضل حارس ومدافع بفضل أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك، فيما ذهبت جائزة الوسط إلى فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الحالي عن موسمه السابق مع أياكس..